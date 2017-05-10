Литва построит забор на границе с Россией

Власти Литвы решили построить заграждение на границе с Россией протяженностью почти в 45 километров. Строительство обойдется 1,3 млн евро, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

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По информации ведомства, договор уже подписан с подрядчиком и вступит в силу уже на этой неделе. Согласно плану, заграждение должно быть возведено к декабрю 2017 года.

«Необходимые средства выделяются из государственного бюджета», – говорится в сообщении.

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На сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ будет возведен проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.

«Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», – отметили в пограничном ведомстве.

Напомним, ранее Латвия начала строить забор на границе с Россией. Минимальная высота заграждения составит 2,7 метров, включая колючую проволоку.

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