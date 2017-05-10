Президент Молдавии назвал неприемлемым вступление страны в НАТО

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Вступление в НАТО неприемлемо для Кишинева, заявил Игорь Додон в Москве. По его словам, Молдавии не нужны европейские ценности, но важно партнерство с друзьями из России.

Присоединение к НАТО «категорически неприемлемо» для Молдавии, заявил президент страны Игорь Додон в среду, 10 мая, на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, перечисляя недопустимые для него предметы для переговоров.

«Всем нашим партнерам я всегда говорю, что есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (допустить. - Ред.), чтобы они были предметом переговоров», - подчеркнул Додон, назвав при этом сохранение государственности Молдавии, ее нейтралитет, православие жителей, а также вопрос стратегического партнерства с «друзьями из России».

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Кроме того, глава молдавского государства отметил, что его стране не нужны европейские ценности, которые ей «пытаются навязать разными путями».

Игорь Додон прибыл в Москву для участия в параде Победы, в нынешнем году он оказался единственным иностранным лидером на этом мероприятии.


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