Савченко назвала «Евровидение» «тошнотным»

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что уехала в Индию от «тошнотного» конкурса «Евровидение». Об этом она сообщила в своей колонке на сайте gordonua.com.

Еще по этой теме На Украине возмутились русскоязычными билетами на «Евровидение» 8 мая 2017 г.

«Еще большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное «Евровидение» и свой день рождения подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — написала Савченко.

Депутат сообщила, что находится в Индии для участия в саммите, не уточнив, в каком. Савченко добавила, что «налаживать контакты с Азией тоже пора».

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: В Індії скрізь брудно, жарко і душно. Найближче порівняння з Україною – Індія схожа на Крим

Еще по этой теме