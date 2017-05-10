Савченко назвала «Евровидение» «тошнотным»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что уехала в Индию от «тошнотного» конкурса «Евровидение». Об этом она сообщила в своей колонке на сайте gordonua.com.

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«Еще большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное «Евровидение» и свой день рождения подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — написала Савченко.

Депутат сообщила, что находится в Индии для участия в саммите, не уточнив, в каком. Савченко добавила, что «налаживать контакты с Азией тоже пора».

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