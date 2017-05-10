«И тут я увидела мужские ботинки»: задержан извращенец, снимавший видео в женском туалете

Во вторник, 9 мая, около 15.05 в полицию поступило сообщение о том, что в Раквере охранник торгового центра задержал 31-летнего мужчину, снимавшего на мобильный телефон видео в женском туалете.

Подозреваемого в совершении проступка доставили в арестный дом. В ближайшее время стражи порядка будут ходатайствовать в суде о взятии его под стражу.

Одной из жертв извращенца стала Йоханна, которая пару дней назад поделилась впечатлениями о произошедшем в соцсетях. «Сегодня вечером я пошла в туалет ТЦ Kroonikeskus. И подумать не могла, что там может что-то случиться», - сообщила она.

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По словам женщины, в какой-то момент из соседней кабинки стали раздаваться странные звуки. «Я не ожидала ничего плохого, но на всякий случай решила заглянуть снизу, что там происходит, - отметила она. - Я сильно испугалась, когда увидела мужские ботинки».

«Я решила поскорее уйти оттуда. Когда я снова посмотрела в сторону соседней кабинки, то увидела, как на меня смотрел объектив камеры мобильного телефона»,

- пожаловалась она.

Шокированная женщина выбежала из туалета, чтобы рассказать о произошедшем ждавшим ее снаружи близким. К сожалению, дверь в комнату охраны была заперта, а сотрудницы справочного стола также не было на месте.

По словам Йоханны, она решила вернуться к туалету, чтобы проверить, кто же выйдет из него. К сожалению, ее опасения подтвердились — из женского туалета вышел похожий на алкоголика мужчина лет 40-50, у которого в руках был пакет с бутылками сидра.

За помощью женщине обратиться было не к кому, а остановить извращенца собственными силами она не рискнула.

Менеджер по маркетингу Kroonikeskus Рауль Аррас сказал, что это первый подобный случай в их торговом центре, ранее клиенты с подобными жалобами не обращались.

«Хорошо, что его поймали», - сообщил Аррас, а также отметил, что охранники имеются как в самом торговом центре, так и магазине Selver. Охранники делают обход всех помещений торгового центра, поэтому они не всегда находятся в служебном помещении.