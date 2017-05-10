Эстонская учительница снялась в провокационном клипе; разразился скандал

 

Фото: Скриншот видео

Провокационные телодвижения 'эстонской учительницы в видеоклипе вызвали полемику.

Внимание Министерства образования и науки в Эстонии обратили на сексуально-провокационный музыкальный клип, одна из танцовщиц в котором – учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина. Наталья преподает школьникам уроки физкультуры. Сама учительница не комментирует свое участие в видеоклипе, ссылаясь на то, что это ее личная жизнь.

И пока проверка продолжается, а школа стоит на ушах – скандальный клип набирает рекордное для Эстонии количество просмотров.

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