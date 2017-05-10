Приехавших на «Евровидение» в Киев россиян отправили назад в Москву на самолете

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Россиянам, приехавшим в Киев на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», пограничники отказали во въезде на территорию Украины. Об этом в среду, 10 мая, ТАСС рассказал организатор вечеринки в России по случаю конкурса Дмитрий Мельников.

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«Российских фанатов «Евровидения» в Киеве в аэропорту разворачивают и не пускают в город. Сейчас их погрузили в самолет и сказали лететь обратно в Россию», — заявил он.

По его словам, как минимум пять человек не выпустили из аэропорта Борисполь, где они провели шесть часов без еды и воды.

Среди них оказались российские поклонники конкурса, а также журналисты. Все они предъявили билеты на соревнование или подтверждение об аккредитации.

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«Официальная версия, что они не могут предоставить подтверждение, зачем они приехали в Киев. Таможенники требуют у них аккредитационный бейдж, хотя он выдается исключительно в пресс-центре в Киеве по паспорту. Это таможенникам явно известно, потому что все иностранные журналисты и делегации приезжают таким же образом», — отметил Мельников.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве. Церемония открытия соревнования состоялась 7 мая, первый полуфинал прошел 9 мая, второй намечен на 11-е. Финал конкурса пройдет 13 мая. Россия отказалась от участия после того, как певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину.

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