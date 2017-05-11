Трамп принял в Белом доме главу МИД России Сергея Лаврова

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 мая, принял в Белом доме главу МИД Сергея Лаврова, рассказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости». Несмотря на встречу, американские санкции против РФ остаются в силе, заявили позже в Белом доме.

Встреча Лаврова с Трампом продолжалась около 40 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России. 12 апреля президент РФ Владимир Путин принимал в Кремле главу внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, так же, как сегодня Трамп принимал Лаврова. Однако тогда, как сообщала газета «Коммерсант», встреча длилась один час 40 минут.

Трамп выразил удовлетворение результатами переговоров, заявил о необходимости «остановить ужасные убийства в Сирии» и высказал уверенность, что в этом вопросе «мы добились прогресса». «Мы провели очень, очень хорошую встречу», - цитирует заявление Трампа ТАСС.

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Лавров после беседы с американским президентом заявил, что «администрация Трампа - люди действия», передает Reutres.

Сам президент и его администрация, по его словам, «хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан».

Глава российского МИДа не стал говорить о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, назвав раздуваемый на эту тему скандал «вакханалией».

«Мы наблюдаем то, что происходит у вас здесь в отношении России и ее якобы «решающей роли» в вашей внутренней политике. Мы с президентом Трампом говорили о конкретных вещах, а этой вакханалии никто из нас не касался», - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Политики вообще наносят большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне.

Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы»,

- констатировал глава ведомства.

Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Россией. «Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив», - цитирует Лаврова РИА «Новости».

«И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно - что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты», - заявил Лавров.

Встреча Трампа и Лаврова стала первой для президента США встречей на высшем уровне с представителем России. О том, что Трамп примет Лаврова, ранее сообщили в Белом доме.

Агентство АР расценило это как сигнал к улучшению отношений между двумя странами.

Уже после встречи Трампа и Лаврова первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в рамках очередного брифинга подчеркнула, что США не располагают данными, свидетельствующими о сговоре между избирательным штабом Трампа и Россией.

При этом она заверила, что Трамп не намерен препятствовать расследованию утверждений о вмешательстве России в ход американских президентских выборов, которое ведут министерство юстиции и комитеты обеих палат конгресса.

«На самом деле мы поощряем завершение ими данного расследования, чтобы покончить с этим и убедиться в том, о чем мы говорим уже почти год: нет никаких доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией», - пояснила представитель Белого дома.

Трамп и Путин «в любом случае повидаются в июле»

От встречи ожидалось, что глава российского МИДа будет настаивать на личной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии визита в Вашингтон Лавров говорил о необходимости такой встречи в интервью телерадиокомпании «Мир» и объяснял, что когда лидеры встречаются, то это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

По итогам встречи Лавров заявил, что Трамп встретится Путиным в июле 2017 года на саммите G20 в Германии.

«Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «двадцатки» в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул, - и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле», - сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о возможности такой встречи еще 13 февраля, почти в тех же выражениях: «Так или иначе президенты там встретятся», - сказал он и добавил, что речь до этого шла о возможности более ранней встречи, но «пока никакой конкретики нет».

Госдеп исключил скорое снятие санкций с России после встречи Тиллерсона с Лавровым

Госдепартамент США вечером в среду также опубликовал пресс-релиз по итогам встречи Лаврова с главой американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном. В документе подчеркивалось, что Госдеп на данный момент исключает скорое снятие антироссийских санкций.

«Госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полному выполнению Минских договоренностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», - пояснили в Госдепе.