Представитель Госдепа назвала условие снятия санкций с России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в комментарии по итогам переговоров.

«По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», — отметила Нойерт.

В ведомстве сообщили, что «США и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность».

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Страны-члены Евросоюза, США а также ряд других государств в 2014 году ввели ограничительные меры в отношении России, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва в ответ ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Западные страны требуют от Москвы выполнить минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение на Украине конституционной реформы.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Кроме того, в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.

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