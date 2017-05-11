Юнкер: Отношения с Россией нужно восстановить

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: AP/Scanpix

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью изданию Аdevarul.ro о необходимости восстановления отношений между Россией и Евросоюзом.

«Это правда, что наши отношения с Россией уже не такие, какие были, и не такие, как мы бы хотели. Но даже если в настоящее время в наших отношениях есть проблемы, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать», − отметил Юнкер.

По его словам,

аспекты, которые привели к разногласиям касаются ситуации в Украине и незаконной аннексии Крыма.

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«Тем не менее, наши каналы коммуникации должны оставаться открытыми», − заявил он.

«Убежден, что есть общий интерес улучшить отношения. Сегодня мир, без сомнений, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации с точки зрения экономики и безопасности, а также в геополитической перспективе», − подчеркнул глава Еврокомиссии.

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