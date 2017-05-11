Впервые ЦРУ создало разведцентр по отдельной стране - это Северная Корея

Ким Чен Ын
 

Ким Чен Ын. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


В ЦРУ появился специальный отдел, который будет собирать и анализировать информацию об угрозе со стороны КНДР. Это первый разведцентр США, посвященный одной конкретной стране.

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В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) появился специальный отдел, который будет заниматься «оценкой угрозы» со стороны КНДР. Об этом сообщил в среду, 10 мая, директор ЦРУ Майк Помпео. Отдел будет анализировать степень опасности, исходящей от баллистических ракет и ядерного оружия, которое разрабатывает Пхеньян.

Это первое разведывательное подразделение в США, которое напрямую занимается только одной страной. К работе в нем будут привлечены сотрудники разных отделов ЦРУ.

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В начале мая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило опасения, что разработка атомной программы КНДР идет действительно так, как утверждает Пхеньян. Северная Корея еще в 2009 году выдворила из страны инспекторов МАГАТЭ, поэтому эксперты агентства наблюдают за действиями Пхеньяна с помощью спутниковых фотоснимков. Между тем северокорейские власти заявили о готовности к новым ядерным испытаниям.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно пригрозил ядерным ударом Японии, Южной Корее и США. Президент США Дональд Трамп с самого начала работы своей администрации пытается усилить давление на Пхеньян. Он не исключает возможности военной операции против Северной Кореи. Между США и Северной Кореей нет дипломатических отношений.

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