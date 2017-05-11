Видео: Полиция остановила удиравшего пьяного водителя с помощью «ежа»

В начале прошлой недели полиция остановила в Йыгевамаа в Эстонии с помощью «ежа» удиравшего пьяного водителя. Транспортное средство с лопнувшими шинами окончательно прекратило свой путь через несколько километров, пишет Postimees.

Центр тревоги получил сообщение, что выехавший из деревни Эрала водитель Opel может находиться в наркотическом опьянении. Полицейский патруль отыскал этот автомобиль и дал водителю знак остановиться, однако тот его проигнорировал.

По словам начальника патрульной службы Тартуского полицейского участка Арго Арукасе, Opel ехал по шоссе Йыгева-Аравете и продолжил путь по направлению к Йыгева. Машина не превышала максимально допустимую скорость, она составляла 50-80 км/ч, поэтому опасных ситуаций на дороге не возникло.

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В общей сложности в операции по задержанию пьяного водителя участвовали четыре полицейских патруля из Тарту и Йыгева. Со стороны Йыгева навстречу водителю Opel направились йыгеваские патрули. Один из них остановился, подождал, когда нарушитель приблизится, и подбросил под колеса его авто полосу с шипами или так называемого «ежа».

Автомобиль Opel переехал «ежа», проколов все шины, однако окончательно остановился лишь через несколько километров. Водитель вел себя агрессивно, поэтому для усмирения стражи порядка были вынуждены надеть на него наручники.

Тест на алкоголь показал опьянение, которое не достигало уголовно наказуемых 1,5 промилле. Так как водитель вел себя странно, ему сделали экспресс-текст на наркотики, результат которого указал на употребление марихуаны.