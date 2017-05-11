Совет ЕС поддержал безвиз для Украины

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Совет Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook в четверг, 11 мая.

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«Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства», – сказал он.

По словам Порошенко, после того, как решение опубликуют в официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.

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«Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок», – добавил Порошенко.

Президент отметил, что «безвиз – это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу, это – гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства».

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