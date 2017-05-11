Вынесен приговор ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому

 

Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил ловившего в храме покемонов блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условно.

Суд признал Соколовского виновным в «совершении ряда преступлений» — возбуждении вражды по признакам религиозной и половой принадлежности (статья 282 УК РФ), публичном оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) и незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

Адвокат блогера Алексей Бушмаков назвал приговор «безусловной победой», однако заявил, что «считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его».

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Прокуратура сочла решение суда справедливым. «Сторона обвинения удовлетворена приговором»,— заявила гособвинитель Екатерина Калинина.

Сам блоггер также назвал приговор «почти оправдательнным»

«На данный момент я считаю это (3,5 года условно. — прим.) почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе»,

— цитирует ТАСС Соколовского.

Соколовский: видео ловли покемонов в храме было создано с целью заработать и прославиться

«Ловец покемонов» в Храме-на-Крови в Екатеринбурге Руслан Соколовский заявил суду, что делал ролики ради денег и славы. Об этом говорится в приговоре, который зачитывает судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«(Соколовский) полагает, что это была шутка, а привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово… В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться», — цитируют судью РИА Новости.

Суд над ловцом покемонов Русланом Соколовским

Фото: Суд над ловцом покемонов Русланом Соколовским0

Государственный обвинитель в ходе судебных прений потребовал для Руслана Соколовского 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура поддержала аргументы следствия, считающего ролики блогера на YouTube «Письма ненависти верующим» и «Суицид мусульман на ЕГЭ» выражающими «явное неуважение к обществу» и оскорбляющими чувства верующих. В своих публикациях околовский отрицал существование как Иисуса Христа, так и пророка Мухаммеда.

В РПЦ обратили внимание на то, что «что основанием для задержания Следственным комитетом Руслана Соколовского явился не сам факт «ловли покемонов», а обвинение в экстремизме, в котором кощунственный и оскорбительный ролик стал лишь одним из характерных эпизодов, причем не основным».

Чем прославился Руслан Соколовский?

Руслан Соколовский стал широко известен после ролика, в котором блогер играет в игру PokemonGO (игра в ловлю покемонов) в Храме-на-Крови, построенном на месте гибели семьи и прислуги Николая II. На видео Руслан Соколовский высмеивает запрет игры в религиозных учреждениях. После съемок блогер был задержан, в конце августа 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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