Меркель назвала терроризм «ежедневной угрозой»

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине заявила, что сегодня терроризм угрожает Европе на постоянной основе.

«Мы со стороны европейцев видим постепенно изменяющуюся обстановку, видим как с нами по соседству каждый день проявляется террористическая угроза», — заявила глава правительства ФРГ.

По ее словам, невероятно важно противодействовать экстремизму в регионах его зарождения, то есть, на Ближнем Востоке. В этой связи

Германия, в частности, обучает силы безопасности в Афганистане и продолжит это делать.

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«Мы подкрепляем слова действиями», — отметила канцлер.

Меркель также сообщила, что Германия не планирует расширять свое участие в коалиции западных стран по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» даже в том случае, если НАТО официально присоединится к операции.

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