Дмитрий Киселев появился в Крыму с разбитым лицом

Дмитрий Киселев
 

Дмитрий Киселев. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев в четверг пришел на презентацию книги спикера Госсовета Крыма с ссадинами на лице. Объясняя свой внешний вид, он пошутил по поводу «временной смены имиджа». Киселев объяснил, что он упал, когда сажал маслины на даче в Коктебеле.

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«Мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», - рассказал Киселев во время презентации книги о событиях «крымской весны» (цитата по РИА «Новости»).

Телеведущий назвал ссадины на лице «временной сменой имиджа», которая, по его словам, «отражает его позицию». Киселев также добавил, что «женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».

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Книгу под названием «Пройти свой путь», написанную спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, представили в МИА «Россия сегодня». Как отметил в ходе презентации Киселев, в книге точным и простым языком изложены аргументы в пользу законности присоединения Крыма к России.

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