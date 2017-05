Дмитрий Киселев появился в Крыму с разбитым лицом

«Мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», - рассказал Киселев во время презентации книги о событиях «крымской весны» (цитата по РИА «Новости»).

Телеведущий назвал ссадины на лице «временной сменой имиджа», которая, по его словам, «отражает его позицию». Киселев также добавил, что «женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».

Книгу под названием «Пройти свой путь», написанную спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, представили в МИА «Россия сегодня». Как отметил в ходе презентации Киселев, в книге точным и простым языком изложены аргументы в пользу законности присоединения Крыма к России.



