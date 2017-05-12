Разведка США предупредила о росте киберугрозы из РФ

Дэниел Коутс
 

Дэниел Коутс. Фото: Eric Thayer / REUTERS

Российские хакеры, которыми руководит государство, остаются «главной угрозой» для США. Об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Национальной разведки Дэниел Коутс.

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Глава ведомства представил традиционный доклад с оценкой мировых угроз для страны. Как передает Bloomberg, США, по данным спецслужбы, стоит опасаться также КНДР и Китая, а также усиления Ираном поддержки режима Башара Асада в Сирии.

Среди других угроз — замедление темпов глобального экономического роста, появление искусственного интеллекта и возможностей использования врагами США генной инженерии (метод редактирования ДНК).

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Что касается России, то, мнению Коутса, она, вероятно, в 2017 году «будет более решительной в мировой политике, более непредсказуемой в отношении к США и более авторитарной в своих внутриполитических делах». Это все притом, что американские политики убеждены во вмешательстве российских хакеров в выборы президента США в 2016-м на стороне Дональда Трампа.

«Россия представляет собой полноправного игрока в киберпространстве, который остается одной из главных угроз правительству США, дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуре. Москва располагает высокоразвитой наступательной киберпрограммой, и в последние годы Кремль занял более агрессивную позицию в киберпространстве», — заявил Коутс.

По его словам,

РФ также с помощью хакеров через «операции влияния» пыталась влиять на общественное мнение в Европе и Евразии.

Глава Нацразведки оценил и экономическую мощь России. В докладе сказано, что в 2017 году РФ выйдет из двухлетней рецессии, но воздержится от проведения структурных реформ, которые могли бы «ослабить контроль над страной». ВВП России, скорее всего, вырастет на 1,3% в текущем и на 1,7% в 2018 году, оценила Нацразведка. В целом «перспективы для серьезного восстановления невелики», говорится в отчете.

При этом, по его заявлению, Москва «пытается подорвать хрупкую экономическую систему Украины, чтобы создать возможности для восстановления своего влияния на процессы принятия решений. По нашим оценкам, стратегические цели России на Украине — восстановление прочного влияния на Киев и подрыв попыток Украины интегрироваться в западные институты — сохранятся в 2017 году».

Коутс отметил, что Кремль продолжит «оказывать давление на Киев по военным каналам, включая действия на востоке Украины»,

где она «вооружает так называемых сепаратистов».

Коутс выступил перед комитетом вместе с другими руководителями спецслужб — директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майком Помпео и директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом. Однако основное внимание было сосредоточено на исполняющем обязанности директора ФБР Эндрю Маккаби, который впервые выступил в этой роли после того, как Трамп 9 мая уволил Джеймса Коми, планировавшего расширить расследование о связях своей администрации с РФ, отмечает NEWSru.com.

Сегодня же стало известно о подписании президентом Дональдом Трампом указа об укреплении кибербезопасности.

В Белом доме заявили, что документ нельзя назвать реакцией на сообщение об атаках российских хакеров.

«Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США», — прокомментировал советник Трампа по национальной безопасности Томас Боссерт.

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