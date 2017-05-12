СМИ назвали причину увольнения главы ФБР

Джеймс Коми
 

Джеймс Коми. Фото: Reuters/Scanpix

Причиной увольнения директора ФБР Джеймса Коми стал отказ поклясться в верности Дональду Трампу. Об этом сообщает The New York Times.

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По сведениям источников газеты, во время частного ужина, который был через неделю после иннаугурации президента США, Трамп потребовал присягнуть ему на верность, но Коми не стал. Вместо этого он пообещал лишь быть честным с президентом.

Источники утверждают, что такое предложение поступало Коми несколько раз.

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На протяжении всей своей карьеры Трамп требовал преданности от людей, которые работают на него. И Трамп часто увольнял работников, которых он считал недостаточно надежными.

Напомним, ранее сообщалось, что директор ФБР Джеймс Коми за несколько дней до увольнения стремился расширить расследование относительно связи команды главы государства Дональда Трампа с Россией для вмешательства в 2016 году в выборы президента США.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: In a Private Dinner, Trump Demanded Loyalty. Comey Demurred.

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