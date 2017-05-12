Российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета США над Черным морем

Российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от патрульного самолета США, выполнявшего миссию над Черным морем, сообщает NBC со ссылкой на представителя ВМС США Памелу Кунзи. При этом, по ее словам, командир самолета P-8A Poseidon, вовлеченного в инцидент, назвал действия обеих сторон профессиональными и безопасными.

По данным американской стороны, ЧП произошло 9 мая. Патрульный противолодочный самолет Poseidon осуществлял рутинную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем. С ним сблизился истребитель Су-27 ВКС России.

NBC отмечает, что для авиации 6 метров - невероятно маленькое расстояние.

И ранее ВВС обозначали как небезопасные инциденты, когда самолеты находились на более значительных расстояниях друг от друга.

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Кунзи, комментируя ситуацию, указала, что расстояние - лишь одна из переменных, которую надо принять во внимание. При анализе подобных инцидентов, которые происходят регулярно в воздушном пространстве, учитываются такие факторы, как скорость, высота, степень видимости, время сближения и другие, отмечает ТАСС.

По данным американской стороны, в апреле российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в течение одной недели четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS (АВАКС). Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. По данным российского Минобороны, тогда F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски.