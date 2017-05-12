Венгрия и Словакия оспорили в суде систему квот по распределению беженцев

Евросоюз требует от Венгрии временно принять 1294 беженца в соответствие с системой квот, которая была разработана на уровне министров внутренних дел ЕС в сентябре 2015 года. Однако эта страна до сих пор не приняла ни одного из них и укрепила свою южную границу.

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Венгрия и Словакия решили оспорить такую систему распределения беженцев в Европейском суде, утверждая, что она может вступить в силу только после единогласного утверждения всеми странами-членами и одобрения Европарламента.

Премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо предупреждают, что принудительный подход может подорвать миграционную политику ЕС, пишет Euronews.

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С 2015 года 18119 беженцев удалось вывезти в другие страны из Греции и Италии, где их скопилось 160 тысяч.

После судебных слушаний в среду в Люксембурге Будапешт заявил, что с оптимизмом ждёт вынесения осенью вердикта в свою пользу. Но даже если Венгрия тяжбу проиграет, ей вряд ли придётся взять свою долю беженцев, поскольку система квот призвана действовать до сентября 2017 года.

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