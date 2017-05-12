Россия о сближении Су-30 с американским самолетом: это был маневр приветствия

Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского самолета-разведчика P-8 Poseidon российским истребителем Су-30 9 мая над Черным морем, о котором ранее сообщили в Пентагоне.

«9 мая около 12:00 российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», - говорится в сообщении российского военного ведомства, которое цитирует ТАСС.

По данным Минобороны, после сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя «визуально идентифицировал» воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8 Poseidon.

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«Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов,

после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», - пояснили в военном ведомстве.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на представителя ВМС США Памелу Кунзи сообщила, что истребитель Воздушно-космических войск (ВКС) РФ пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon. Инцидент произошел в воздушном пространстве над Черным морем. Отмечалось, что речь идет об истребителе Су-27.

По данным Пентагона, американский самолет совершал обычный патрульный полет. Как подчеркнула Кунзи, по оценке командира экипажа американского самолета, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными и не представляли взаимной угрозы.

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