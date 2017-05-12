ВИДЕО: в России на шоссе фура раздавила легковой автомобиль в лепешку

 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

На сайте Youtube было опубликовано видео с место ужасной аварии в России, которая унесла жизни женщины 1975 года рождения и её четырёхлетнего ребёнка. Трагедия произошла днём 6 мая в черте посёлка Бабино Тосненского района.

Машина, следовавшая из Новгорода в Санкт-Петербург, остановилась на светофоре между двумя большегрузными фурами, когда в фуру, стоявшую за легковой машиной, на полной скорости врезался ещё один грузовик, водитель которого либо заснул, либо на мгновение потерял сознание, пишет «Питерец».

Машину матери и ребёнка просто раздавило между фурами, и спастись в этом смертоносном капкане не было ни малейшей возможности.

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