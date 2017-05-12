В австрийском городе Эрпфендорф вооруженный человек в пятницу, 12 мая, захватил отделение банка. Как сообщает агентство APA, в здании могут находиться заложники.

Отделение оцеплено полицией, на месте работают экстренные службы. Спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы захватчика. Он пока не выдвигал никаких требований.

Таблоид Kronenzeitung утверждает, что речь идет о неудачной попытке ограбления банка. Издание утверждает, что у подозреваемого как минимум один заложник.

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Напомним, в марте в немецком Дуйсбурге неизвестный совершил вооруженное нападение на один из местных филиалов банка Sparkasse.

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