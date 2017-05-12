Машины скорой помощи в Великобритании оборудуют под больных с ожирением

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Британии в последние годы потратили сотни тысяч долларов на переоборудование и усовершенствование машин скорой помощи оборудованием, которое позволяет лучше помогать людям, страдающим от ожирения.

В частности, в Лондоне сейчас работает три машины с носилками, выдерживающими до 445 килограммов, а в Восточном Мидленде - целых 225 машин для пациентов с весом до 317 килограммов, при этом шесть машин оснащены лифтами. На юго-западе страны и в Йоркшире все машины скорой помощи оборудованы и подходят для пациентов с ожирением, рассказывает BBC.

Бывший работник скорой помощи Роб Шоу говорит, что ранее ему приходилось иметь дело с пациентами весом более 190 килограммов.

С ним соглашается Ричард Веббер из фельдшерского колледжа, отметив, что финансовая помощь на переоснащение была как нельзя кстати. «Фельдшеры и врачи скорой помощи уходят на пенсию в 67 лет. С возрастом очень тяжело носить на себе пациентов, а пациенты весят все больше и больше», - рассказал медик.

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За последние 10 лет количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз - с 52 тысяч человек в 2006 году до 520 тысяч человек в 2016 году. При этом больше всего людей с лишним весом на северо-западе страны - бариатрические автомобили местных отделений скорой помощи за четыре года совершили 40 тысяч выездов.

По данным Национальной системы здравоохранения Британии, более 60% женщин и 70% мужчин в стране страдают от тех или иных проблем, связанных с лишним весом.

Треть детей в возрасте от трех до 15 лет также имеет эти проблемы.

Напомним, в 2015 году в Лондоне на правительственном уровне прозвучало предложение приравнять страдающих ожирением граждан к алкоголикам и наркоманам, чтобы лишать их госпомощи как пациентов, которые не предпринимает попыток побороть свою болезнь.


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