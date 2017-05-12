В Тель-Авиве прошел ежегодный «Марш шлюх»

В Тель-Авиве молодые женщины и мужчины в пятницу, 12 мая, приняли участие в очередном «Марше шлюх», который проводится в Израиле ежегодно. На этот раз в шестой по счету акции SlutWalk приняли участие около тысячи человек, сообщает NEWSru Israel.

В этом году марш проходил на фоне обсуждения нескольких случаев группового изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних.

Организаторы марша подчеркивают, что человек имеет право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности или сексуальным домогательствам.

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Идея проведения SlutWalk возникла в апреле 2011 года в Канаде после того как, выступая перед студентами юридического факультета Йоркского университета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил:

«Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи».

Позже он написал в университет письмо с извинениями.

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В знак протеста против такой позиции в нескольких странах начались марши протеста, участники которых отстаивают право носить любую одежду, без опасений быть обвиненными в том, что она может провоцировать к насилию.







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