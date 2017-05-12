СМИ: Скандал вокруг Макрона раздул известный в США неонацист

Президент Франции Эммануэль Макрон
 

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский ультраправый активист Эндрю Оурнхаймер распространял слитые в Интернет документы избранного президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Monde.

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Данные о наличии у Макрона офшорных счетов были опубликованы на сайте nouveaumartel.com — на том же сервере, что и ресурс Оурнхаймера Daily Stormer.

Как отмечает издание, Оурнхаймер в составе группы хакеров нашел уязвимость в системе безопасности оператора мобильной связи AT&T в 2010 году. Эта уязвимость позволила получить доступ к адресам электронной почты пользователей iPad. После этого хакеры распространили данные 114 тыс. пользователей устройств в США.

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Суд в США приговорил Оурнхаймера в ноябре 2012 года к 41 месяцу тюрьмы и штрафу в $73 тыс. Он вышел из тюрьмы в апреле 2014 года и после этого заявил, что придерживается взглядов о превосходстве белой расы. В январе 2017 года он также рассказал в своем блоге, что больше года живет на Украине и занимается там политической аналитикой.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Новый президент Франции Эммануэль Макрон2

В ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов во Франции,

организация WikiLeaks опубликовала 9 гигабайт документов команды Макрона — движения «Вперед!».

Речь идет о письмах, фотографиях и прикрепленных к сообщениям файлах. Соратники Макрона назвали случившееся спланированной атакой.

При этом в WikiLeaks заявили, что во взломанной почте содержались метаданные, указывающие на сотрудника связанной с ФСБ российской компании «Эврика» Георгия Рошку.

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