Канадские самолеты 17 раз ударили мимо целей во время операции в Ираке

Канадские летчики 17 раз сбрасывали высокоточные бомбы на севере Ирака мимо цели.

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Всего за 16 месяцев участия в операциях коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) канадские ВВС сбросили на Ирак 606 бомб, передает телеканал СВС News.

Представитель вооруженных сил Канады майор Изабель Брес пояснила, что

«ни один вид оружия не обладает стопроцентной точностью».

По ее словам, в редких случаях системы вооружения дают сбой либо на них влияют погодные условия.

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В канадских ВВС отметили, что неудачные атаки не привели к жертвам среди мирного населения.

Между тем местные СМИ утверждают, что из-за подобной атаки в ноябре 2015 года в районе городов Киркук и Мосул, могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей.

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