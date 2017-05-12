Кремль грозит Белому Дому мерами на санкции Обамы

 

Фото: AP/Scanpix

В Кремле пригрозили предпринять «ответные меры», если Белый Дом не отменит решение бывшего президента Барака Обамы о запрете использования двух дипломатических объектов в Нью-Йорке и штате Мэриленд, передает Голос Америки.

В конце 2016 года Обама подписал распоряжение о выдворении из США 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических дачных комплексов на Восточном побережье Соединенных Штатов.

«Мы проявляем терпение, мы считаем, что Обама пошел на такую выходку (по аресту российской госсобственности) перед Новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно», - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Он отметил, что

если Вашингтон не отменит это решение, то, «конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны».

«Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял, об этом было четко заявлено президентом России..., об этом говорил и (министр иностранных дел РФ) Лавров в ходе визита 10 мая в Вашингтон», - сказал он.

По его словам, Кремль будет настаивать на устранении всех «многочисленных раздражителей» в двусторонних отношениях до возможной встречи Трампа и Путина в июле.

Напомним, что США после недавней встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова заявили, что санкции против России остаются в силе.

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