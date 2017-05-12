Ведущая Fox News заговорила о Трампе по-русски

Ведущая программы ClapBack на телеканале Fox News Джули Рогински в начале эфира неожиданно обратилась к телезрителям на русском языке.

Она иронично отметила, что готовится к встрече с «потенциальными хозяевами», намекнув на уступчивость президента США Дональда Трампа перед Россией, которая становится все более влиятельной.

Свою речь она начала с осуждения «непростительных» поступков Трампа.

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«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала Рогински по-русски, пародируя манеру общения президента США в его любимой соцсети.

После этого телеведущая перешла на английский язык и добавила, что по-русски она стала говорить свободнее из-за «российского дела» Дональда Трампа.

Рогински заявила, что Россия с каждым днем постепенно «захватывает» американское правительство, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало «последним шагом на этом пути».

«Хочу показать нашим потенциальным хозяевам, что говорю на их языке. Они ведь как вторгнутся в какую-нибудь страну или затащат ее в свою сферу влияния — так и начинают заставлять аборигенов русский язык учить», — сказала она.

По ее словам, русские «как вторгнутся в какую-нибудь страну, так и начинают заставлять аборигенов русский учить».

Не могла ведущая не упомянуть и ситуацию вокруг российского фотографа на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

«Знаете, откуда мы получили эти фотографии? Их сделал присутствовавший там российский журналист из агентства ТАСС — официального пропагандистского органа российского правительства. Небось еще какие-нибудь дешевенькие российские шпионские устройства в кабинете оставил», — предположила она.

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