Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру

Днем 12 мая хакеры запустили вирус, который в разных точках мира начал выводить из строя компьютеры и требовать выкуп для возвращения их к нормальной работе.

Изначально стало известно о том, что вирусом были заражены компьютеры в больницах Великобритании. Затем он начал распространяться на другие страны. В России пострадали как минимум компания «Мегафон» и сеть МВД и Следственного комитета, хотя официально в ведомствах это отрицают.

Вирус уже проник на компьютеры в Британии, Бельгии, Германии, Франции, Португалии, Испании, Китая, США, России, Бразилии, Украины, Италии, Индии, Тайваня, Чехии, Кувейта, Турции, Канады, ЮАР, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда и других странах. Эксперты полагают, что в списке может значиться до 75 государств.

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Антивирусная компания «Лаборатория Касперского», в свою очередь, зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Специалисты сообщили, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России, сообщает РИА «Новости».

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Все началось с атаки на больницы Великобритании. Сообщалось, что в нескольких регионах страны вышли из строя телефоны и компьютеры.

В связи с техническими проблемами медицинские учреждения были вынуждены ограничить прием пациентов, которым не требовалась срочная помощь.

Вероятно, речь идет о вирусе WCry, также известном как WannaCry и WannaCryptor. Его смысл заключается в краже архивов, он шифрует файлы на компьютере и требует от жертвы выкуп за возможность восстановить данные.

О ранней версии вируса, которая работала только на Windows, стало известно в феврале 2017 года. По данным Motherboard, уязвимость на компьютерах, которую использует вирус, похожа на ту, которую использовало Агентство национальной безопасности США для получения информации о действиях властей других стран.

В течение последнего времени хакеры опубликовали несколько готовых инструментов АНБ для использования таких уязвимостей.

Предполагается, что другие хакеры ими воспользовались для создания вируса-вымогателя.

Компания Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус, в марте 2017 года. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, по всей видимости, не последовали совету, предполагает «Медуза».

Сначала вирус начал распространяться в Британии

Технический сбой был зафиксирован на компьютерах не только в столице Великобритании, но и в других городах королевства, сообщает BBC. Чиновники Национальной системы здравоохранения (NHS) почти сразу признали факт выхода из строя техники в больницах.

По информации The Guardian, на зараженных устройствах начали появляться тексты с требованием выкупа для возобновления работы. Об аналогичном сбое сообщили как минимум 16 учреждений, расположенных в Лондоне, Ноттингеме, Камбрии, Хартфордшире и других городах.

Изначально предполагалось, что хакеры действуют вручную и могут украсть данные пациентов. Однако в NHS заявили, что информация о состоянии здоровья пациентов не была похищена.

При этом тогда высказывались опасения, что кибератака могла повлиять на работу рентгеновских аппаратов, результаты анализов по выявлению патологий, а также на системы администрирования пациентов, но официально эти предположения не подтвердились.

Среди медицинских центров, на устройства которых проник вирус, оказались две крупнейшие больницы в Лондоне - Royal London Hospital и St Bartholomew's, отмечает Русская служба BBC.

В России атаке подверглись «Мегафон» и компьютеры МВД

Затем вирус перекинулся на другие страны, в том числе на Россию. Первыми о перебоях сообщила компания «Мегафон». Ее сотрудники анонимно рассказали «Медузе», что это была «такая же атака», как и на больницы Великобритании.

Зараженные компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа.

«У нас есть компьютеры, зараженные вирусом. Их довольно много. Количество трудно оценить, у нас огромная компания. Мы отключали сети, чтобы это все не распространялось. Не могу сказать, когда именно началась атака на нас. Примерно во второй половине дня. Затрудняюсь сказать, в каких регионах», - рассказал «Медузе» директор компании по связям с общественностью Петр Лидов.

Кроме того, атаке подверглись компьютеры МВД. По информации Varlamov.ru, речь идет о заражении внутренней компьютерной системы ведомства. Источник «Медиазоны» сообщил, что «речь идет об управлениях в нескольких регионах».

В частности, о заражении компьютеров вирусов вымогателей в главном управлении МВД по Калужской области сообщил сайт «НГ-Регион».





В то же время начали поступать сообщения об атаке на телекоммуникационного гиганта Испании - компанию Telefonica

По предварительной информации, почерк злоумышленников в случае с атакой на испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica похож на сбой в Великобритании. В Испании на устройствах, которые были выведены из строя, тоже появились сообщения с требованием выкупа для возобновления работы.

Как отмечает агентство Reuters, в Испании атаки не повлияли на работу служб и операторов сотовой связи. При этом представитель Telefonica подчеркнул, что вирус заразил несколько компьютеров компании, которые были подключены к внутренней сети. Абоненты Telefonica не заметили последствий атаки, заявили в компании.

В Португалии атака была произведена на телекоммуникационную компанию Portugal Telecom

В соседней Португалии была предпринята атака на серверы и устройства телекоммуникационной компании Portugal Telecom. При этом официальный представитель компании уже заявил, что на деятельности сервисов Portugal Telecom действия злоумышленников не отразились.

«Мы были целью атаки, которая проходит по всей Европе, масштабной атаки. Но ни один из наших сервисов не был поврежден», - заявили в Portugal Telecom. При этом в компании заверили, что сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы помочь им в поимке хакеров.

Румыния отразила антиправительственную хакерскую атаку

Тем временем Румынская служба информации сообщила, что Бухарест отразил попытку кибернетической атаки против румынского правительственного учреждения.

«Была выявлена попытка кибернетической атаки против румынского правительственного учреждения, проведенная, вероятнее всего, злоумышленниками, участвовавшими ранее в других инцидентах такого же типа», - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

«Благодаря эффективному межведомственному сотрудничеству осуществление атаки и нанесение ущерба были предупреждены, а также были определены намеченные цели и методология атаки», - добавили в Бухаресте.

В Румынии утверждают, что, "вероятнее всего, попытка была предпринята организацией, ассоциированной с группировкой кибернетической преступности APT28/Fancy Bear.



