Российских хакеров обвинили в слежке за Обамой

«Хакеры из России» могли совершать кибератаки на правительство США с 2007 года и на штаб тогдашнего кандидата в президенты Барака Обамы в 2008 году. К такому выводу пришла исследовательская фирма Area 1 Security, сообщает издание Newsweek.

Так, в поле зрения хакеров попали официальные лица госдепартамента, Пентагона и министерства энергетики. Речь шла о попытках взлома электронной почты официальных лиц, экспертов, представителей различных фирм и университетов. Среди тех, кто получал «фишинговые» письма, отмечены несколько менеджеров предвыборного штаба Обамы и ряд бывших чиновников Белого дома.

Каких-либо свидетельств в поддержку заявлений Area 1 Security Newsweek не приводит, за исключением слов экс-посла США в России Майкла Макфола, который заявил, что почтовый сервис Gmail постоянно предупреждал его о «правительственных» кибератаках из неназванной страны.

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При этом у Area 1 Security нет уверенности, что речь идет о российских хакерах — по заявлению фирмы, речь может идти и о других «обычных подозреваемых» в таких случаях, хакерах из Китая.

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