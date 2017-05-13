Россия: к 50 новым кораблям еще фрегат и подлодки

 

Фото: TASS/Scanpix

За три года Черноморский флот России получил более 50 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

Российский Черноморский флот в 2017 года получит еще один новый фрегат и две подводные лодки. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко, передает Интерфакс.

«До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата «адмиральской серии» – Адмирал Макаров и еще двух подводных лодок проекта 636.3 Колпино и Великий Новгород», – сказал Витко в оккупированном Севастополе, где отмечают 234-ю годовщину основания российского Черноморского флота.

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Адмирал отметил, что

«последние три года Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения».

«За этот период соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов», – напомнил Витко.

Как сообщалось, в Крыму построят три малых ракетных корабля проекта 22800 Каракурт. Работы будут вестись на национализированном судостроительном заводе Море в Феодосии в 2018-2020 годах.

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