США готовы помочь миру бороться с кибератаками

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило о готовности оказать техническую поддержку и помощь в борьбе с «программой-вымогателем» WannaCry, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в марте Microsoft выпустила патч, предназначенный для устранения уязвимости перед вирусом и его установка помогает защитить операционную систему от новой угрозы.

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь, в случае необходимости, нашим партнерам, как в США, так и на международном уровне», − подчеркнули в МВБ.

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Ранее сообщалось, что 12 мая тысячи компьютеров по всему миру подверглись масштабной кибератаке.

Лаборатория Касперского зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру.

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