Бывший капитан Costa Concordia отправится в тюрьму на 16 лет

Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино
 

Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Высший суд Италии подтвердил приговор бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттино. Чтобы не попасть за решетку, осужденный прошел через все судебные инстанции.

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Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино отправляется за решетку из-за аварии, в результате которой погибли более 30 человек.

«Costa Concordia» начала последний круиз

Фото: «Costa Concordia» начала последний круиз0

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Высший суд Италии в пятницу, 12 мая, подтвердил приговор, согласно которому 56-летний Скеттино лишается свободы сроком на 16 лет. Адвокаты заявили, что их подзащитный незамедлительно предаст себя в руки органов юстиции. Экс-капитан лайнера не присутствовал на судебном заседании в пятницу.

"Мертвый гигант" Costa Concordia

Фото: "Мертвый гигант" Costa Concordia0

Франческо Скеттино в январе 2012 года провел слишком близко от одного из островов свой лайнер, на борту которого находились 4000 пассажиров.

В результате крушения судна погибли 32 человека.

Costa Concordia спустя 2 года после аварии

Фото: Costa Concordia спустя 2 года после аварии0

Прокуратура требовала для Скеттино значительно более сурового наказания в виде лишения свободы на 26 лет с учетом того факта, что капитан после аварии покинул тонущее судно на спасательной лодке, несмотря на то, что на борту лайнера еще оставались люди.

"Costa Concordia", потерпевшая крушение в январе 2012 года

Фото: "Costa Concordia", потерпевшая крушение в январе 2012 года0

Экс-капитан Costa Concordia всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы не попасть в тюрьму, прошел через все судебные инстанции.

Его усилия, однако, не увенчались успехом. Первоначально Скеттино был приговорен к 16 годам и одному месяцу лишения свободы в феврале 2015 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности группы лиц.

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