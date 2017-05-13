«У майора было больше 4 промилле»: волонтер Армии Украины показал связанных пьяных офицеров

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook опубликовал фото привязанных к столбу офицеров.

«Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету. Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех кто привязал, кто развязал», - пишет волонтер.

Также он написал, что офицеры были пьяными.

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«О каком офицерском мундире и чести идет речь, если «оно» бухало до потери пульса и напивалось в дупль?!

Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле.

Кажется после такого результата человек уже не жилец», - пишет Мысягин.

Как выяснилось, один из офицеров воевал на Светлодарской дуге («Светлодарская дуга» — участок линии фронта между войсками ДНР и Украины. Он образовался после ликвидации «Дебальцевского котла» в районе населенного пункта Светлодарск. Формально это просто линия соприкосновения войск, прим. ред.) . Также волонтер обвиняет журналистов, что они преувеличили значимость офицеров.

«Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих «офицерах», у всех будет один ответ - аватары. Но нет, комиссия будет «сидеть» на полигоне неделю другую, всех выворачивать на изнанку и искать крайних... Но журналисты, снявшие сюжет на полигоне, так они еще больше отличились))Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме», - завершает Мысягин.