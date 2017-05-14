США запланировали усилить военный потенциал в Балтийском регионе

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес
 

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Фото: AP/ScanPix

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в субботу на конференции Леннарта Мери в Таллинне сообщил, что США усилят военный потенциал в Балтийском регионе, сообщает агентство BNS.

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«Этим мы сейчас и занимаемся», - сказал Ходжес, отвечая на вопрос BNS, что может подразумевать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе.

«У нас здесь уже бригада бронетехники. В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО», - добавил он.

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По словам Ходжеса, решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальоне заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками.

«Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия — тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей», - сказал генерал-лейтенант США, подчеркнув важность постоянного улучшения инфраструктуры.

Он пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации. «В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры «Весенний шторм». В июне состоятся учения Sabre Strike."

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