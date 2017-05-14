Спортивный самолет упал в Боснии и Герцеговине, есть погибшие, среди них - дети

Небольшой спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине, погибли пять человек, передает национальная телерадиокомпания BHRT.

ЧП произошло около города Мостар около 17 часов по Москве. ТАСС передает, что среди погибших - трое детей, один молодой мужчина и пилот.

После падения самолет взорвался, на земле начался пожар.

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Причина крушения пока не названа. На месте инцидента работают пожарные и спасательные службы.

На аэродроме Мостара в субботу был один из «открытых дней», когда желающие могут посмотреть на город с высоты.

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