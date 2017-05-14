Американец поймал голыми руками 5-метрового питона

 

Фото: Скриншот видео

В Интернете было опубликовано видео с американцем, который поймал голыми руками беременную пятиметровую самку питона, передает Mashable.

Издание отмечает, что в последнее время во флоридском Everglades National Park настоящее нашествие питонов. Змеи никогда ранее не водились в этой местности, и специалисты предполагают, что они появились благодаря местным жителям, которые случайно или намеренно внесли разнообразие в местную фауну.

Теперь же расплодившиеся питоны угрожают не только вымирающим растениям, но также и животному миру.

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