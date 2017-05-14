В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом, есть погибшие

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Греции вблизи Салоников сошел с рельсов пассажирский поезд, направлявшийся в Афины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Skai. По предварительным данным, в поезде находились около 100 пассажиров.

Сейчас на месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. Телеканал передает, что в результате аварии есть многочисленные раненые, однако точное их количество пока неизвестно.

Между тем телеканал SkyNews со ссылкой на железнодорожную компанию TrainOSE сообщает, что при крушении поезда погибли по меньшей мере четыре человека, еще пять пассажиров серьезно пострадали.

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Также отмечается, что сошедший с рельсов локомотив врезался в жилой дом. Помимо локомотива с путей сошли еще пять вагонов.

В посольстве России в Греции рассказали, что, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет. В генконсульстве заявили, что при крушении пострадали восемь человек, все они греки. Среди погибших - машинист поезда.

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