Северокорейская ракета пролетела около 700 километров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 700 километров, передает «Ёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.

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«Северная Корея произвела запуск неизвестной ракеты примерно в 5:27 сегодня из района в окрестностях Кусона, провинции Пхёнан-Пукто», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дальность полета указывает на успешность испытания ракеты.

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По данным Токио, ракета летела на протяжении получаса и упала в море между Корейским полуостровом и Японией.

Как передает Kyodo, КНДР могла запустить баллистическую ракету нового типа. Источник в правительстве Японии уточнил, что такой вывод был сделан, поскольку ракета летела по очень высокой траектории, схожей с космическими запусками. Он также не исключил, что ракета могла пролететь около тысячи километров.

В свою очередь, в Тихоокеанском командовании США заявили, что американские вооруженные силы отследили новый ракетный пуск в КНДР. Траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении официального представителя PACOM майора Роба Шуфорда.

Испытание прошло впервые с момента инаугурации нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Запуск, осуществленный в воскресенье, 14 мая, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

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