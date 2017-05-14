Северокорейская ракета пролетела около 700 километров

Ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 700 километров, передает «Ёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.

«Северная Корея произвела запуск неизвестной ракеты примерно в 5:27 сегодня из района в окрестностях Кусона, провинции Пхёнан-Пукто», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дальность полета указывает на успешность испытания ракеты.

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По данным Токио, ракета летела на протяжении получаса и упала в море между Корейским полуостровом и Японией.

Как передает Kyodo, КНДР могла запустить баллистическую ракету нового типа. Источник в правительстве Японии уточнил, что такой вывод был сделан, поскольку ракета летела по очень высокой траектории, схожей с космическими запусками. Он также не исключил, что ракета могла пролететь около тысячи километров.

В свою очередь, в Тихоокеанском командовании США заявили, что американские вооруженные силы отследили новый ракетный пуск в КНДР. Траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении официального представителя PACOM майора Роба Шуфорда.

Испытание прошло впервые с момента инаугурации нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Запуск, осуществленный в воскресенье, 14 мая, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

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