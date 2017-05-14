Северокорейская ракета пролетела около 700 километров

Ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 700 километров, передает «Ёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.
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«Северная Корея произвела запуск неизвестной ракеты примерно в 5:27 сегодня из района в окрестностях Кусона, провинции Пхёнан-Пукто», — говорится в сообщении.
Как отмечается, дальность полета указывает на успешность испытания ракеты.
По данным Токио, ракета летела на протяжении получаса и упала в море между Корейским полуостровом и Японией.
Как передает Kyodo, КНДР могла запустить баллистическую ракету нового типа. Источник в правительстве Японии уточнил, что такой вывод был сделан, поскольку ракета летела по очень высокой траектории, схожей с космическими запусками. Он также не исключил, что ракета могла пролететь около тысячи километров.
В свою очередь, в Тихоокеанском командовании США заявили, что американские вооруженные силы отследили новый ракетный пуск в КНДР. Траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении официального представителя PACOM майора Роба Шуфорда.
Испытание прошло впервые с момента инаугурации нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Запуск, осуществленный в воскресенье, 14 мая, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.
США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.Еще по этой теме