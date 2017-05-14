Порошенко отменил визит на финал «Евровидения» из-за событий в Авдеевке

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса «Евровидение-2017», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве, из-за гибели мирных жителей в Авдеевке. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Facebook.

«Мы планировали вместе с Мариной (супругой Порошенко — прим. «Ленты.ру») присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения»», — говорится в сообщении на странице президента Украины.

Facebook

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13 мая глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что в результате обстрела частного сектора города Авдеевка (контролируется Вооруженными силами Украины) погибло четыре человека. В произошедшем Жебривский обвинил «российских оккупантов».

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве. Певица Юлия Самойлова, заявленная от России, участия в конкурсе не принимает из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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