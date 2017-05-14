Путина встретили и выслушали в Китае; а он еще и сыграл на рояле

Глава РФ Владимир Путин прибыл в КНР с рабочим визитом. Поездка продлится два дня. Из России в Пекин приехала представительная делегация чиновников и бизнесменов.

Путин в воскресенье исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге во время своего официального визита в Пекин.

После выступления на открытии Международного форума «Один пояс - один путь» Путин приехал в императорскую резиденцию «Дяоюйтай» в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника - председателя КНР Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий, передает ТАСС.

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Он наиграл мелодии популярных песен: «Московские окна» поэта Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова и «Город над вольной Невой» Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого, которая считалась неофициальным гимном Ленинграда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами уточнил, что «пока (Путин) ждал начала двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент и поизучал бумаги справочные к предстоящей беседе, и заодно поиграл на рояле».