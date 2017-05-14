Трамп пообещал назвать нового директора ФБР к пятнице

Президент США Дональд Трамп назовет нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе.

Кандидаты сейчас проходят собеседование в Минюсте с генпрокурором Джеффом Сешнсом.

Трамп заявил, что его администрация сумеет быстро определиться с новым главой, причем до пятницы, передает SkyNews.

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Сейчас насчитывается не менее пяти претендентов на этот пост.

Прежний директор ФБР Джеймс Коми был неожиданно для всех отправлен в отставку Трампом на этой неделе.

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