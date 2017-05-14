Трамп пообещал назвать нового директора ФБР к пятнице

Президент США Дональд Трамп назовет нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе.
- СМИ назвали причину увольнения главы ФБР 12 мая 2017 г.
- Названы возможные претенденты на пост главы ФБР США 11 мая 2017 г.
Кандидаты сейчас проходят собеседование в Минюсте с генпрокурором Джеффом Сешнсом.
Трамп заявил, что его администрация сумеет быстро определиться с новым главой, причем до пятницы, передает SkyNews.
Сейчас насчитывается не менее пяти претендентов на этот пост.
Прежний директор ФБР Джеймс Коми был неожиданно для всех отправлен в отставку Трампом на этой неделе.Еще по этой теме