СМИ сообщили о падении северокорейской ракеты в сотне километров от Владивостока

Запущенная в КНДР ракета, по расчетам США, упала в Японском море на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока. Об этом CNN рассказал неназванный американский чиновник.

В Вашингтоне в свою очередь сообщали, что ракета фактически упала намного ближе к российской территории, чем к японской, передавал ABC News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По данным южнокорейских военных, пуск был произведен в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, а ракета пролетела около 700 километров. В Токио заявили, что после 30 минут полета она упала в море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

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Также в Сеуле сообщали, что запущенная ракета, предположительно, была баллистической (по сведениям японской стороны, это могла быть ракета нового типа). Если эта информация подтвердится, то это будет первым за две недели запуском ракеты после того, как предыдущая такая попытка завершилась неудачей.

Позже Минобороны РФ прокомментировало эту информацию. Ракета, запущенная 14 мая в КНДР, летела около 23 минут и упала в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории.

«Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении», — заявили в ведомстве, назвав эту цель баллистической. Также там отметили, что никакой опасности для России этот ракетный пуск не представлял.

В Минобороны добавили, что средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и средства ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме.