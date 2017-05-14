Во Франции проходит инаугурация Эмманюэля Макрона

Церемония передачи власти от седьмого президента Французской Республики Франсуа Олланда восьмому - Эмманюэлю Макрону проходит в воскресенье в Елисейском дворце.

39-летний политик, одержавший победу на выборах неделю назад, в ходе которых он получил 66% голосов избирателей, прибыл утром в резиденцию главы государства на парижской улице Фобур Сент-Оноре.

От главных ворот Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, одетый в строгий темно-синий костюм, под звук трубы военного оркестра медленно прошел пешком по расстеленной 60-метровой красной ковровой дорожке. Справа от нее был выстроен почетный караул президентской гвардии. Слева, во дворе, а также на крыше-террасе бокового здания за торжественной сценой наблюдали более 500 журналистов.

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Twitter

#France: EmmanuelMacron arrives at Elysée Palace. Follow the ceremony live on France24_en! https://t.co/V6If3n3YGl pic.twitter.com/vsTc6fQkbZ— Narrendra Malhotra (@NarrendraM) 14 May 2017

На ступенях Елисейского дворца Макрона встретил Франсуа Олланд, пятилетний период правления которого завершается в первой половине дня в воскресень. Политики приветствовали друг друга и поднялись на второй этаж левого крыла дворца, в президентский кабинет.

Церемония инаугурации нового президента Франции продолжится в Елисейском дворце до полудня (13:00 латв.). В ходе нее уходящий президент передаст новому лидеру страны контроль над ядерными силами и напутствует на деятельность во главе французского государства.

По традиции Эмманюэль Макрон будет возведен в степень Великого магистра Ордена почетного легиона. Глава Конституционного совета официально объявит его президентом Французской Республики. Макрон произнесет свою первую речь в качестве нового главы государства.



























































Aizvērt Новый президент Франции Эммануэль Макрон AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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