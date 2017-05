Во Франции проходит инаугурация Эмманюэля Макрона

39-летний политик, одержавший победу на выборах неделю назад, в ходе которых он получил 66% голосов избирателей, прибыл утром в резиденцию главы государства на парижской улице Фобур Сент-Оноре.

От главных ворот Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, одетый в строгий темно-синий костюм, под звук трубы военного оркестра медленно прошел пешком по расстеленной 60-метровой красной ковровой дорожке. Справа от нее был выстроен почетный караул президентской гвардии. Слева, во дворе, а также на крыше-террасе бокового здания за торжественной сценой наблюдали более 500 журналистов.

