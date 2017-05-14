Глава МВД Украины сообщил о задержании «идиота», который снял штаны на «Евровидении»

Полиция задержала украинского пранкера Виталия Седюка, пытавшегося сорвать выступление певицы Джамалы на «Евровидении-2017». Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Сердюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", - пояснил Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, во время задержания Седюк оказывал сопротивление. «Он задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч. 3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до 5 лет лишения свободы», - отметил Аваков, добавив, что пранкер помещен в изолятор временного содержания.

Реклама

Видео

В финале «Евровидения-2017», который прошел в ночь с 13 на 14 мая в Киеве, Джамала выступала в качестве почетного гостя. Во время ее выступления Сердюк с флагом Австралии смог выскочить на сцену.

Пробежав вокруг певицы, он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса его увела.

Как напоминает «Интерфакс», это далеко не единственная выходка Сердюка, который с 2009 года работает на телеканале «1+1». По данным украинского издания «Страна», первую выходку Сердюк совершил в апреле 2011 года. В прямом эфире во время церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон он сделал предложение без пяти минут герцогине Кейт. Так как подойти к ней самой у Сердюка не получилось, он обратился к Кейт с телеэкранов.

В 2012 году на премьере фильма «Люди в черном 3» в Москве украинец подошел к Уиллу Смиту, который собрался раздавать автографы. Сначала Седюк обнял актера, а затем попытался поцеловать. Смит оттолкнул пранкера и дал ему оплеуху.

В феврале 2013 года Виталий Седюк смог пробраться на церемонию Grammy и даже вышел на сцену, чтобы получить награду вместо Адель. Все произошло так быстро, что охрана спохватилась не сразу.

Два года назад на Неделе высокой моды в Париже Виталий Седюк набросился на Ким Кардашян, когда она выходила из машины, и попытался повалить на землю. Журналиста остановили охранники Кардашьян, после чего он был арестован.

Еще по этой теме