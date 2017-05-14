В Иране у границы с Туркменией произошло сильное землетрясение: пострадали более 100 селений

 

Фото: AP/Scanpix

Почти 100 населенных пунктов иранской северо-восточной провинции Хорасане Резави пострадали в результате произошедшего минувшей ночью близ границы Ирана и Туркмении землетрясения. Более 10 деревень разрушены на 60-70%, передает ТАСС со ссылкой на иранский новостной телеканал IRINN.

По данным руководителя провинциального Управления по чрезвычайным ситуациям Хосейни Азими, жертвами стихийного бедствия стали три человека, по меньшей мере 400 пострадали, 21 человек извлечен из-под обломков. Госпитализированы 177 человек, 26 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В 11 деревнях нарушено газоснабжение, подача электроэнергии к настоящему времен полностью восстановлена. В ряде горных районов за землетрясением последовали оползни и камнепады, в результате чего оказались блокированы 12 дорог местного значения.

Реклама

Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел накануне около 23:00 по местному времени. Эпицентр находился в 43 км от иранского города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 км. После этого было зарегистрировано 25 повторных толчков, магнитудой около 3.

Иран находится в зоне повышенной сейсмической активности. В прошлом веке жертвами 20 наиболее сильных землетрясений стали 170 тысяч иранцев. В декабре 2003 года в результате поземного толчка магнитудой 6,6 в иранской юго-восточной провинции Керман был почти полностью уничтожен древний город Бам. Тогда погибли более 40 тысяч человек.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах Wo&Men

Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона Hi-Tech

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

В Индонезии обнаружили тело гиганского морского животного Hi-Tech

В Индонезии обнаружили тело гиганского морского животного

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5 Hi-Tech

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья Wo&Men

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья

Землетрясения

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 