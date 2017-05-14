В Иране у границы с Туркменией произошло сильное землетрясение: пострадали более 100 селений

Почти 100 населенных пунктов иранской северо-восточной провинции Хорасане Резави пострадали в результате произошедшего минувшей ночью близ границы Ирана и Туркмении землетрясения. Более 10 деревень разрушены на 60-70%, передает ТАСС со ссылкой на иранский новостной телеканал IRINN.

По данным руководителя провинциального Управления по чрезвычайным ситуациям Хосейни Азими, жертвами стихийного бедствия стали три человека, по меньшей мере 400 пострадали, 21 человек извлечен из-под обломков. Госпитализированы 177 человек, 26 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В 11 деревнях нарушено газоснабжение, подача электроэнергии к настоящему времен полностью восстановлена. В ряде горных районов за землетрясением последовали оползни и камнепады, в результате чего оказались блокированы 12 дорог местного значения.

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Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел накануне около 23:00 по местному времени. Эпицентр находился в 43 км от иранского города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 км. После этого было зарегистрировано 25 повторных толчков, магнитудой около 3.

Иран находится в зоне повышенной сейсмической активности. В прошлом веке жертвами 20 наиболее сильных землетрясений стали 170 тысяч иранцев. В декабре 2003 года в результате поземного толчка магнитудой 6,6 в иранской юго-восточной провинции Керман был почти полностью уничтожен древний город Бам. Тогда погибли более 40 тысяч человек.