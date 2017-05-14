Глава Европола предупредил о резком росте числа жертв вируса-вымогателя

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Число жертв вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 может сильно увеличиться утром 15 мая, считает директор Европола Роб Уэйнрайт. Его слова передает Reuters в воскресенье, 14 мая.

«Мы столкнулись с возрастающей угрозой. Число [пострадавших от вируса] растет, и я беспокоюсь, насколько еще оно поднимется, когда люди придут на работу в понедельник утром и включат свои компьютеры», — сказал Уэйнрайт.

Глава Европола назвал распространение вируса беспрецедентным. «По последним подсчетам, есть более 200 тысяч пострадавших как минимум в 150 странах, многие из них — предприятия, в том числе крупные корпорации», — добавил он.

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По словам Уэйнрайта, Европол не знает, кто стоит за кибератаками.

13 мая сообщалось, что распространение вируса-вымогателя удалось случайно приостановить с помощью регистрации домена с длинным и бессмысленным названием. При этом программисты предупредили, что если хакеры изменят код, то вредоносное ПО вновь начнет работать.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), который шифрует информацию и требует заплатить выкуп, начал активно распространяться 12 мая. Тогда сообщалось, что он заразил десятки тысяч компьютеров в 74 государствах мира. Эксперты назвали эту атаку самой массовой в истории. В России были зафиксированы нападения на компьютеры Министерства внутренних дел страны и банков.

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