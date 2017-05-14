Мэра Химок заподозрили в выступлении в пьяном виде, но он все объяснил «холодом»

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Мэра подмосковных Химок Дмитрия Волошина заподозрили в выступлении в пьяном виде. Его поздравительная речь накануне Дня победы на местном стадионе попала на видео. Тогда он говорил очень сбивчиво, поэтому пользователи Сети посчитали, что он был пьян.

Между тем спустя почти неделю Волошин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что причиной его подозрительного выступления было вовсе не алкогольное опьянение.

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«В этот день было, во-первых, очень холодно, во-вторых, я волновался, и аппаратура действительно неисправна. Была звуковая петля. Дело было только в этом», - пояснил градоначальник.

Он сказал, что готов извиниться, если его выступление «доставило кому-то какой-то дискомфорт». Также Волошин заявил, что не стал увольнять начальника отдела культуры, несмотря на то, что именно она была ответственна за звук на мероприятии.


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