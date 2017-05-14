Тиллерсон опроверг перезагрузку отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии у США намерений начинать отношения с Россией с чистого листа. Об этом он рассказал в интервью на программе Meet The Press телеканала NBC в воскресенье, 14 мая.

По словам Тиллерсона, термин «перезагрузка» применяют слишком часто. «Важно понимать, что мы не пытаемся начать с чистого листа», — заметил он.

«Перезагрузка невозможна. Нельзя просто стереть прошлое. Невозможно начать с чистого листа. Мы стартуем с места, где находимся сейчас», — подчеркнул госсекретарь.

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Тиллерсон указал, что отношения с Россией находятся «на самом низком уровне с окончания холодной войны», а между странами сохраняется крайне низкий уровень доверия. «Думаю, ситуация расценивается как нездоровая для всего мира», — отметил он, добавив, что подобная обстановка также негативно влияет на американцев и интересы США.

10 мая состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Донльдом Трампом. В Белом доме по ее итогам заявили, что глава государства выразил намерение улучшить отношения с Москвой. Лавров в свою очередь назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела. В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.

Днем ранее в министерстве заявили, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы