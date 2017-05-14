В Москве тысячи протестовали против сноса домов

В Москве на митинг против сноса столичных пятиэтажек приняли участие больше 19 тысяч человек.

Полиция насчитала около пяти тысяч человек. Мэрия Москвы давала согласование именно на такое количество участников.

РАПСИ передает, что на митинге выступили муниципальные депутаты, а также создатели общественных движений против реновации. Кроме того, на акцию пришел оппозиционер Алексей Навальный.

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В Москве с 15 мая начнется голосование жителей домов, которые мэрия определила под снос. Москвичи должны согласиться или не согласиться с проектом реновации.

По мнению противников сноса жилья, реновацию задумали «исключительно ради выгоды застройщиков и банков».