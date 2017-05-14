В Москве тысячи протестовали против сноса домов

 

Фото: AP/Scanpix

В Москве на митинг против сноса столичных пятиэтажек приняли участие больше 19 тысяч человек.

Полиция насчитала около пяти тысяч человек. Мэрия Москвы давала согласование именно на такое количество участников.

РАПСИ передает, что на митинге выступили муниципальные депутаты, а также создатели общественных движений против реновации. Кроме того, на акцию пришел оппозиционер Алексей Навальный.

Реклама

В Москве с 15 мая начнется голосование жителей домов, которые мэрия определила под снос. Москвичи должны согласиться или не согласиться с проектом реновации.

По мнению противников сноса жилья, реновацию задумали «исключительно ради выгоды застройщиков и банков».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR

reklama.vesti.lv

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов» Showbiz

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья Wo&Men

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Москва

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 